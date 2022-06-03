Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Cüneyt Epcim ile Mili Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Zeki Mirvelioğlu inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Epcim, hızla ilerleyen çalışmaların sevindirici olduğunu, projenin Bayburt'a büyük değer katacağını vurguladı.

Milli Savunma Bakanlığı heyeti ile projede kat edilen aşamaları görmek üzere saha ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirten Epcim, çalışmaların son derece hızlı ilerlediğini ve yakın zamanda birinci etabın tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Epcim, ikinci etap çalışmalarına yönelik hazırlıklara da başlandığını aktardı.