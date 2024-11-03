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Güncel
AA 03.11.2024 10:07

Erzincan’da evde kumar oynayan 9 kişiye 57 bin 825 lira ceza kesildi

Erzincan'da bir evde kumar onayan 9 kişiye 57 bin 825 lira para cezası uygulandı.

Erzincan’da evde kumar oynayan 9 kişiye 57 bin 825 lira ceza kesildi

Erzincan Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri kent genelinde kumar oynayan ve oynatanlara yönelik çalışma başlattı.

Ş.N’ye ait evde kumar oynatıldığının bilgisini alan ekipler düzenledikleri operasyonda 9 kişiyi suçüstü yakaladı.

Kumar oynanırken kullanılan 23 bin 930 lira ile 100 avroya el koyan ekipler, kumar oynayan 9 kişiye Kabahatler Kanunu'ndan 57 bin 825 lira para cezası kesti.

Ş.N’ye ise "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

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