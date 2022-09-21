Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 17:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Recep Kececi'nin kullandığı traktör, ilçeye bağlı Akçiğdem köyü yakınlarında arazide kontrolden çıkarak devrildi.
Traktörün altında kalan sürücünün kurtarılması için vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri traktörün altında kalan sürücü Kececi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Etiketler: Erzincan
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