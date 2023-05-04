Erzincan'da bisiklet yarışmaları yapıldı

Okul Sporlarının 2022- 2023 faaliyet programında yer alan minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler bisiklet il birinciliği yarışmaları yapıldı. Gerçekleştirilen Okul Sporları bisiklet il birinciliği müsabakaları oldukça renkli görüntülere sahne oldu.

Yarışmaya katılan sporcular birinci olmak ve Erzincan'ı grup müsabakalarında temsil etmek için var güçleri ile pedal çevirdiler.

Yapılan yarışma neticesinde küçükler, yıldızlar kategorisinde ve gençler kategorisinde birinci olan takımlar Erzincan'ı Okul Sporları grup yarışmalarında temsil etme hakkı kazandılar.

Yarışma sonunda dereceye giren sporculara madalyaları, takım halinde birinci olan takımlara ise kupaları düzenlenen tören ile verildi.