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Güncel
İHA 04.05.2023 13:41

Gaziantep'te kaçakçılık operasyonlarında 38 şahsa işlem yapıldı

Gaziantep'te son bir hafta içerisinde yapılan kaçakçılık olayları ile mücadele operasyonlarında yakalanan 38 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlarda çok miktarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Gaziantep'te kaçakçılık operasyonlarında 38 şahsa işlem yapıldı
[Fotograf: İHA]

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında çok sayıda kaçakçılıkla mücadele operasyonu yaptı. Yapılan operasyon sonucunda 38 şüpheli şahıs yakalandı.

Operasyonda baskın yapılan adreslerdeki aramalarda 69 bin adet makaron, 15 bin 977 adet gümrük kaçağı sigara, 381 litre gümrük kaçağı alkol, 198 kilogram nargile tütünü, 16 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 22 adet ruhsatsız tabanca, 522 adet tabanca fişeği ve 27 adet şarjör ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 38 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldığı öğrenildi.

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