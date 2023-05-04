Tartıştığı arkadaşını av tüfeği ile öldüren şüpheli yakalandı

Evde toplanan arkadaş grubundan Ahmet Akkurt ile B.D. arasında tartışma çıktı. Tartışma, diğer arkadaşların araya girmesi ile son buldu. Buradan ayrılıp, evine giden B.D., bir süre sonra elinde av tüfeği ile yeniden geldi.

B.D., arkadaşlarının engellemeye çalışmasına rağmen Akkurt'a art arda ateş açtı. Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akkurt, hayatını kaybetti.

B.D. olay yerinden kaçarken, evdeki 4 kişi gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.C., suça iştirak ettiği gerekçesiyle tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Saklandığı evde yakalandı

Akkurt'un cenazesi Serik'te defnedilirken, B.D. dün akşam Kadriye Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı.

Polisteki ilk ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenilen B.D., bugün sabah adliyeye sevk edildi.