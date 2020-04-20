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Erzincan'da bir kişi evinin önünde ölü bulundu
[Fotoğraf: AA ]
Erzincan'da bir kişi evinin önünde ölü bulundu.
Tayfun Gül'ü (33) Ulalar Mahallesi DSİ Caddesi'ndeki evinin önünde hareketsiz yatarken gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Ekiplerce yapılan kontrolde Gül'ün öldüğü belirlendi.
Gül'ün cesedi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske, eldiven ve tulum giyen cumhuriyet savcısı ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünde görevli polislerin incelemesinin ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ön incelemede Gül'ün vücudunda darp ya da yara izine rastlanmadığı öğrenildi.
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