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70 yaşındaki Hatice nine, yetiştirdiği nohutları ihtiyaç sahipleri için bağışladı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Hatice Dalboy, yetiştirdiği 350 kilo nohutu ihtiyaç sahipleri için bağışladı.
Balıkesir, Gölcük Mahallesi'nde yaşayan Dalboy, belediyeyi arayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına destek vermek istediğini söyledi.
Bunun üzerine eve gelen Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi, Dalboy'un verdiği 350 kilo nohutu ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere teslim aldı.
Dalboy, gazetecilere yaptığı açıklamada, geliri olmadığı için geçimini sağlayacağı, kendisinin yetiştirdiği nohutu bağışlamaya karar verdiğini anlattı.
Birlik ve beraberlik çağrısı yapan Dalboy, "Sadece tarladan alnımın teriyle nohut desteği sağladım. İhtiyaç sahiplerine vermek içimden geldi verdim. Allah milletimize, devletimize zeval vermesin." diye konuştu.
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