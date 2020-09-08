Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre vaka sayısı en çok artan iller arasında bulunan Erzincan'da belediye ekipleri kent genelinde dezenfeksiyon işlemlerini sürdürdü.

Erzincan Belediyesi ekipleri bu çerçevede Ordu, 13 Şubat, Fevzipaşa ve Halitpaşa caddeleri ile vatandaşların yoğun kullandığı kaldırımları yıkadı.

Yıkama işlemi sonrası cadde ve kaldırımlar ile telefon kulübeleri ve otobüs durakları da dezenfekte edildi.