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Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.44'te Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 15,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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