Erzincan'da aranan 77 şüpheli ile 50 düzensiz göçmen yakalandı

Nisanda gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 77 şüpheli gözaltına alındı, 780 kişi hakkında da adli ve idari işlem yapıldı.

Kent genelinde düzensiz göçmenlere yönelik operasyonda ise yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 50 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler, kontrol ettikleri 23 bin 483 araçtan 330 sürücü ile 903 plakaya ceza kesti, 91 aracı da trafikten men etti.

Uygulamalarda, 7 kesici alet, 551 yasaklı yayın, 764 paket kaçak sigara, 20 kaçak puro, çeşitli uyuşturucu maddeler ve 77 bin 835 makaron ele geçirildi.