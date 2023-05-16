Erzincan'da AK Parti ve CHP 1'er milletvekili çıkardı

Erzincan’da, 174 bin 968 seçmen, 158 bin 693 oy kullandı. 156 bin 98 oy geçerli sayıldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti 60 bin 360 oy, CHP 56 bin 94 oy, MHP 30 bin 661 oy, Yeşil Sol Parti 2 bin 68 oy, Yeniden Refah Partisi 2 bin 262 oy aldı. bu sonuca göre göre Erzincan’ın 28’inci dönem milletvekilleri AK Parti’den Süleyman Karaman ve CHP’den Mustafa Sarıgül oldu.

AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman

Süleyman Karaman, 1956 yılında Refahiye ilçesine bağlı Alaçayır Köyü'nde doğdu. Karaman, eğitim hayatına Erzincan'da başladıktan sonra, lise öğrenimi için İstanbul Pertevniyal Lisesi'ne gitti.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Fakültesi'nden 1978'de mezun oldu. 1981 yılında aynı üniversitede üstün başarı ile yüksek lisansını tamamlayarak Makine Yüksek Mühendisi unvanına sahip oldu. 1979-81 yılları arasında İTÜ bünyesinde motor, traktör ve ziraat makineleri konusunda yapılan prototip çalışmalarında görev aldı.

1984 yılına kadar doktora çalışmalarının yanı sıra Araştırma Görevlisi olarak Teknik Resim ve Makine Bilgisi dersleri verdi. 1984-1994 yılları arasında Otomotiv Yan Sanayinde sırasıyla İşletme Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yaptı. 1994 yılında İETT Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Bu görevi sırasında modern otobüs ve durakların İstanbul'a getirilmesi, AKBİL uygulamasının başlatılmasında görev aldı. Aynı dönemlerde hava kirliliğinin azaltılması için İstanbul'daki otobüslerin doğalgaza dönüştürülmesi ve EURO 2 otobüslerinin İstanbul'a getirilmesinde görev aldı. Bunların yanı sıra sosyal projelere de destek olarak kayıp ilanlarının yer aldığı otobüslerin sefere koyulmasında rol oynadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kuruluşları olan İSFALT, İSBAK, İSTON, İSMER ve BELTUR'da görev aldı. 31 Aralık 2002 tarihinde TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlendi. Bu dönemde Yüksek Hızlı Tren projesi başta olmak üzere 100'den fazla demiryolu projesinin hayata geçirilmesine katkılar sağladı. Türk Telekom, TTNET ve Türksat yönetim kurullarında görev yaptı.

2015 yılında TCDD bünyesindeki görevinden istifa ederek AK Parti Erzincan Milletvekili Aday Adayı oldu. TBMM 27. Dönem Erzincan milletvekilidir. Evli ve üç çocuk babası olan Süleyman Karaman, İngilizce bilmekte.

CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül

Mustafa Sarıgül, 15 Kasım 1956 tarihinde İliç ilçesine bağlı Güngören köyünde doğdu. İstanbul Şişli Talatpaşa İlköğretim Okulu'nda ilköğrenimini tamamlayan Sarıgül, Şişli Ortaokulu ve Zincirlikuyu Yapı Teknik Lisesi'ne devam etti.

Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun olan Sarıgül, Kağıthane Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT genel müdürlüğünde görev aldı. Sarıgül, siyasi yaşamına CHP Şişli İlçesi Gençlik Kolu'nda başladı.

Daha sonra sırasıyla Gençlik Kolu Yönetim Kurulu Sekreterliği, Gençlik Kolu Yönetim Kurulu Başkanlığı, İlçe Başkanlığı, İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. CHP Kurultay Delegesi oldu ve Şişli ilçesinin temsil yetisi kullandı. Mustafa Sarıgül 1987 yılında 18'inci dönem TBMM İstanbul milletvekili olarak parlamentoya girdi.

Sarıgül TBMM Başkanlık Divanı üyeliği, Türk Parlamenter Birliği Üyeliği, Türk-Alman Parlamento Dostluk Grubu Yönetim Kurulu Üyeliği, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Üyeliği, Herkes İçin Spor Federasyonu Asbaşkanlığı görevini üstlendi. 1999 yerel seçimlerinde Şişli Belediyesi Başkanlığını kazandı. 2004 CHP Genel Başkanlığına adaylığını koydu fakat olaylı geçen seçim sürecinden sonra zafer Deniz Baykal'ın oldu. Disiplin kuruluna sevk edilen Mustafa Sarıgül CHP'den ihraç edildi. Sarıgül, ihraç kararı kendisine tebliğ edildiğine Ankara Adliyesine başvurarak karara itiraz etti. Mahkeme Mustafa Sarıgül'ün itirazını haklı bularak ihraç kararını kaldırdı. 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde Şişli Belediyesi Başkanlığına seçildi. Kasım 2008'de DSP'ye geçti. Temmuz 2009'da DSP'den istifa ederek Türkiye Değişim Hareketini başlattı. 31 Ekim 2013 tarihinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin ile birlikte yaptığı basın toplantısında yeniden CHP'ye katıldığını açıkladı.

Mustafa Sarıgül, 2 Kasım 2013 günü CHP'ye partiden ihracı kalkması için verdiği dilekçe, Parti Meclisinde kabul edilince 3 Kasım 2013 günü partiden ihracı kalktı ve tekrar CHP'ye kesin katılımı oldu. Şişli Belediye Başkanı olan Mustafa Sarıgül, 2014 yerel seçimleri için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP'den aday oldu. Mustafa Sarıgül, 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan 25'inci dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekili seçimlerinde CHP'den İstanbul 2'nci bölge adayı olan Sarıgül, seçilemedi. 31 Mart 2019 yerel seçimleri için Şişli Belediye Başkan adayı olarak gösterilmeyen Mustafa Sarıgül, 23 Ocak 2019 tarihinde CHP'den istifa ederek yeniden DSP'ye geçti ve 30 Ocak 2019 tarihinde DSP'nin Şişli Belediye Başkan adayı oldu. 27 Ekim 2020 tarihinde DSP'den ayrılan Sarıgül, 17 Aralık 2020 tarihinde Türkiye Değişim Hareketi Partisini kurdu.