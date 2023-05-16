Adıyaman'da AK Parti 4, CHP 1 milletvekilliği kazandı

Adıyaman'da, vatandaşlar 1452 sandığa giderek oylarını kullandı. İl Seçim Kurulu'nun resmi olmayan kesin sonuçlarına göre; 399 bin 303 seçmene sahip Adıyaman'da sandık başına giden 327 bin 324 seçmenin kullandığı oylardan 314 bin 908'i geçerli sayıldı. Yapılan sayım sonunda AK Parti 165 bin 281, CHP ise 58 bin 248 oy aldı. Bu sonuçlara göre AK Parti’den Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alakayış ve Hüseyin Özhan ile CHP'den Abdurrahman Tutdere TBMM'ye girmeye hak kazandı.

AK Parti milletvekili Resul Kurt

Doç. Dr. Resul Kurt (52), 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında Müfettiş, Başmüfettiş ve Başkan Danışmanı olarak çalıştı. Marmara Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı. Kurt, evli ve 2 çocuk babası.

AK Parti milletvekili İshak Şan

Doç. Dr. İshak Şan (47), Adıyaman'ın Kahta ilçesinde doğdu. Fırat üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Kahta Devlet Hastanesi'nde görev yaptıktan sonra ihtisasını Ankara(da tamamladı. 2015-2020 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı sağlık ekibinde görev alan Şan, daha sonra Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı görevinde bulundu. Şan, evli ve 2 çocuk babası.

AK Parti milletvekili Mustafa Alakayış

Mustafa Alakayış (51) Marmara Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra serbest avukatlık yapmaya başladı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev alan Alakayış, Fazilet Partisi, Saadet Partisi ve HAS Parti Adıyaman il başkanlığı görevlerinde bulundu. AK Parti 2 dönem AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanlığı görevinde bulunan ve 'Ortaokul Seçmeli Hukuk ve Adalet Dersi Öğretim Programı ve Uygulamasının Öğrenci ve Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi' isimli bir de kitabı bulunan Alakayış, evli ve 4 çocuk babası.

AK Parti milletvekili Hüseyin Özhan

Hüseyin Özhan (56) Adıyaman'ın Besni İlçesinde dünyaya geldi. Çukurova Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olduktan sonra özel bir holdingte genel müdür yardımcısı olarak görev yaptı. 2021 yılından bu yana AK Parti Adıyaman İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Özhan, evli ve 3 çocuk babası..

CHP milletvekili Abdurrahman Tutdere

Abdurrahman Tutdere (47), Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirerek serbest avukatlık yaptı. 2004-2006 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman İl sekreteri, 2008-2010 yıllara arasına Baro Genel Sekreteri olarak görev yaptı. 27'nci Dönem Adıyaman Milletvekili olarak TBMM'de yer alan Tutdere, evli ve 2 çocuk babası.