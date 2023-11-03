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Güncel
AA 03.11.2023 00:33

Erzincan'da 25 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kişi tutuklandı

Erzincan'da kapalı kasa kamyonette 25 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Erzincan'da 25 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kişi tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında durumundan şüphelenerek durdurdukları kapalı kasa kamyonetin arka kısmında 25 Afganistan uyrukluyu yakaladı.

Düzensiz göçmenler, kimlik tespiti ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan A.D. ve O.B. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

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