Erzincan'da 1939'daki felaketin 84'üncü yılında deprem tatbikatı

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesindeki tatbikatta, senaryo gereği bölgede meydana gelen yıkıcı depremin ardından hızlıca koordine olan ekipler afet yerine sevk edildi.

Arama kurtarma köpeğinin de kullanıldığı tatbikatta, kurtarma ekiplerinin enkazdan çıkardığı yaralıları sağlıkçılar ilk müdahaleyi yapıp yakındaki sağlık kuruluşlarına ulaştırdı.

Toplumsal olaylara müdahalenin de canlandırıldığı tatbikata katılan öğrenciler, rol gereği en kaz altında kalan yakınlarının kurtarılması için mücadele etti.

Vali Vekili Mehmet Emre Canpolat, etkinlikte, 27 Aralık 1939 depreminin 84'üncü yılında STK ve AFAD gönüllülerinin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildiğini belirtti.

Erzincan'ın birinci derece deprem bölgesinde yer aldığını hatırlatan Canpolat şunları kaydetti:

"Tarih boyunca sekiz kez yıkıcı deprem yaşamıştır. Erzincan, 1939 ve 1992 depremlerinde binlerce canını kaybetmiş, şehrimiz adeta küllerinden yeniden doğmuştur. Böyle bir coğrafyada, depremin yıkıcı etkisini derinden hissetmiş bir şehirde, rehavete kapılmadan her bir vatandaşımızı deprem konusunda bilinçlendirmek, Valiliğimizin, bütün kurumlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarının görevidir.

Biz tabiatımız gereği acıları, önemli olayları belli bir süre sonra unuturuz. Ancak yaşamın içinde bir dakikalık bir an bile bize tekrar eski acılarımızı hatırlatabilir. Nasıl ki yağmurlu havada şemsiye alıyorsak, soğuk havada mont giyiyorsak, deprem bölgesinde yaşadığımız için de sağlamlığına emin olduğumuz evlerde yaşamaya gayret göstermeliyiz. Deprem anında ve sonrasında depreme hazırlıklı olmalıyız."

Erzincan'da 5 bin 842 kişi AFAD gönüllüsü oldu

AFAD İl Müdürü Kadir Çelik ise kurum olarak afet eğitimlerine devam edip halkı bu konuda bilinçlendirdiklerini söyledi.

Erzincan'da 5 bin 842 kişiyi AFAD gönüllüsü yaptıklarını anlatan Çelik, "Enkaza müdahale için 381 kişinin eğitimini tamamladık. Yani ilimizde yaşayabileceğimiz bir afette diğer illerden arama kurtarma ekibi gelinceye kadar en az 40 enkaza müdahale edebilecek seviyeye gelmiş bulunmaktayız. Bu sayıya 3'üncü Ordumuzu da eklersek 50'ye yakın enkaza müdahale seviyesindeyiz." diye konuştu.

Etkinliğe 3'üncü Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cem Kamil Sağcan, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Veysel Yanık, Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Özger, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ve bazı kurum müdürleri ile görevliler katıldı.