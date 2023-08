Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu görevine başladı

Valilik önünde Aydoğdu'yu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, vali yardımcıları ile ilçe kaymakamları karşıladı.

Vali Aydoğdu, tören mangasını selamladıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür etti.

Erzincan'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Terzi Baba'sıyla, Piri Sami'leri ve nice erenleriyle gönüllerde taht kuran, Anadolu'nun gür sesi Mustafa Kutlu'nun memleketi, bağrından bir Cumhurbaşkanı, üç Başbakan, altı Bakan çıkaran, mayası sevgiyle karılmış bu güzide şehirde nice güzelliği büyütme ve paylaşma heyecanı içindeyim. Misafirperver mert insanlarıyla, kulağa şölen veren lisanlarıyla, yanık türküleriyle, halk ozanlarıyla gönüllerde taht kuran, canlara can olan Erzincan'a hizmet edecek olmanın kıymeti bizler için çok çok değerli ve çok önemli. Çalışma arkadaşlarımla toplumun istisnasız her kesimini kucaklayan, güler yüzlü ve şefkatli bir yönetim anlayışını benimseyip gücümüzü ve gayretimizi her zamanki gibi devletimizden, milletimizden alacağımızı söylemek istiyorum"

Vali Aydoğdu, azim ve gayretle çalışarak hizmet edeceklerini belirtti.