Açık 34.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 19.08.2023 11:21

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu görevine başladı

Valililer Kararnamesiyle Aksaray'dan Erzincan'a atanan Vali Hamza Aydoğdu, görevine başladı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu görevine başladı

Valilik önünde Aydoğdu'yu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, vali yardımcıları ile ilçe kaymakamları karşıladı.

Vali Aydoğdu, tören mangasını selamladıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür etti.

Erzincan'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Terzi Baba'sıyla, Piri Sami'leri ve nice erenleriyle gönüllerde taht kuran, Anadolu'nun gür sesi Mustafa Kutlu'nun memleketi, bağrından bir Cumhurbaşkanı, üç Başbakan, altı Bakan çıkaran, mayası sevgiyle karılmış bu güzide şehirde nice güzelliği büyütme ve paylaşma heyecanı içindeyim. Misafirperver mert insanlarıyla, kulağa şölen veren lisanlarıyla, yanık türküleriyle, halk ozanlarıyla gönüllerde taht kuran, canlara can olan Erzincan'a hizmet edecek olmanın kıymeti bizler için çok çok değerli ve çok önemli. Çalışma arkadaşlarımla toplumun istisnasız her kesimini kucaklayan, güler yüzlü ve şefkatli bir yönetim anlayışını benimseyip gücümüzü ve gayretimizi her zamanki gibi devletimizden, milletimizden alacağımızı söylemek istiyorum"

Vali Aydoğdu, azim ve gayretle çalışarak hizmet edeceklerini belirtti.

ETİKETLER
Erzincan
Sıradaki Haber
Nevşehir'de seyir halindeki kamyonet yandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:59
Tekstil ihracatının 3'te 1'i Avrupa'ya
12:55
Bakan Ersoy: 2028 yılında 35 şehre Kültür Yolu Festivallerini yaymayı hedefliyoruz
12:48
Katil balina Lolita, 50 yılı aşkın esaret altında tutulduğu akvaryumda öldü
12:22
İzmir'de orman yangını
12:08
Mabolla Antik Kenti 2 bin 400 yıllık tarihe ışık tutacak
12:03
Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 25 kişi yakalandı
Çankırı'da yaklaşık 8,5 milyon yıllık fosiller gün yüzüne çıkarılıyor
Çankırı'da yaklaşık 8,5 milyon yıllık fosiller gün yüzüne çıkarılıyor
FOTO FOKUS
Kamyondan fırlayan tekerlek metrelerce yol kat etti: O anları böyle görüntülediler
Kamyondan fırlayan tekerlek metrelerce yol kat etti: O anları böyle görüntülediler
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ