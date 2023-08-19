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Güncel
AA 19.08.2023 11:01

Ambulans helikopter acil hasta sevki için havalandı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde beyninde kan pıhtılaşması tanısı konulan Zeynep Altındağ, ambulans helikopterle kent merkezine sevk edildi.

Ambulans helikopter acil hasta sevki için havalandı
[Fotograf: AA]

23 yaşındaki Zeynep Altındağ, rahatsızlanınca Kulp Dr. Abdullah Biroğul İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Beyninde kan pıhtılaşması tanısı konulan Altındağ'ın acil sevki istendi. Acil Sağlık Hizmetleri'ne bağlı 'Sağlık Komuta' ile yapılan görüşmelerin ardından, İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait hava ambulansı talep edildi.

Altındağ, ambulans helikopterle alınarak Bağlar ilçesindeki Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin heliportunda bekleyen Acil Sağlık Hizmetleri ekibine teslim edildi.

Altındağ, götürüldüğü Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. 

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Diyarbakır Ambulans Sağlık Bakanlığı
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