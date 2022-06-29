Haber Giriş: 29 Haziran 2022 Çarşamba 14:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 11 şüpheli adliyede
[Fotoğraf: AA]
Erzincan merkezli 3 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 22 Haziran'da, Erzincan, İstanbul ve Trabzon'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler M.Ö, M.M, T.G, T.K.K, F.Ö, S.Ö, A.K.H, Ö.Ö, R.K, H.A. ve A.T.S. adliyeye sevk edildi.
Sıradaki Haber
Sivas'ta otobüslerle çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz