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Güncel
AA 17.10.2023 22:14

Erzincan Külliyatı e-kitabı için TBMM'de tanıtım etkinliği düzenlendi

Erzincan'ın tarihini ve kültürünü içeren 24 ciltlik Erzincan Külliyatı'nın tanıtımı için TBMM Kütüphanesi'nde tanıtım etkinliği düzenlendi.

Erzincan Külliyatı e-kitabı için TBMM'de tanıtım etkinliği düzenlendi

Cumhuriyet'in 100. Yılı vesilesiyle ili her yönüyle ele alan e-kitabın tanıtımına AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, külliyatın editörü Tahir Erdoğan Şahin ile çok sayıda milletvekili katıldı.

Milletvekili Süleyman Karaman, burada yaptığı konuşmada, Gazze'nin yandığını ve İsrail'in savaş suçu işlediğini dile getirerek, İsrail'de, Gazze'de, dünyanın her yerinde insanların öldürülmesine karşı olduklarını söyledi. İsrail'in örgüt gibi saldırılarını da kınadığını dile getiren Karaman, savaşın bir an önce durdurulması ve Filistin Devletinin kurulması gerektiğini anlattı.

Erzincan'ı her yönüyle ele alan külliyatın tamamlandığını dile getiren Karaman, tanıtım için düzenlenen bu davete katılanlara Erzincanlılar adına teşekkür etti. Karaman, tüm illerin böyle bir çalışma yapması düşüncesinde olduklarını, eserin 24 cilt ve 12 bin sayfadan oluştuğunu söyledi.

Karaman, e-kitap şeklinde yayımlanan eserin, Erzincan'ın kuruluşundan bugüne tarihi, kültürü, ekonomisi, tarımı, ulaşımı, bitki örtüsü gibi konuları ele aldığını belirtti. Süleyman Karaman, kitabın oluşturulmasına katkı veren eski Başbakan Binali Yıldırım ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu da hazırlanan külliyatın Türk tarihine, Erzincan tarihine, akademik camiaya güzellikler getireceğini ifade etti.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi ve e-kitabın editörü Tahir Erdoğan Şahin, külliyatın 24 ciltten oluştuğunu hatırlatarak, ciltlerin içeriği hakkında bilgi verdi.

Etkinlikte konuklara Erzincan'ın yöresel ürünlerinden tulum peyniri, lavaş ve cimin üzümü ikramında bulunuldu.

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