Haber Giriş: Kaynak: AA
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
[Fotoğraf: AA]
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kendisinin ve tüm aile bireylerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, muhtemelen bir iş toplantısında Kovid-19 kaptığını, daha sonra aile bireylerine de bulaştırdığını belirtti.
Şimdilik herhangi bir hastalık belirtisi taşımadığını vurgulayan Paşinyan, mümkün olduğu sürece ofisinden çalışmaya devam edeceğini ifade etti.
Paşinyan, Ermenistan'da Kovid-19 salgınıyla ilgili durumun iyi olmadığını, bu virüsle yaşamayı öğrenmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.
Son Haberler
- 11:07
- 11:20
- 11:09
- 11:05
- 10:52
Sıradaki Haber
Adana'da nehir yatağında yaralı bulunan kadın hastaneye kaldırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz