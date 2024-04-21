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Güncel
İHA 21.04.2024 17:09

Erdek’te kaçak alkol ve sahte zeytinyağı üretenlere yönelik operasyon

Balıkesir’in Erdek ilçesinde, kaçak alkol ve sahte zeytin yağı ürettiği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Erdek’te kaçak alkol ve sahte zeytinyağı üretenlere yönelik operasyon
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Erdek İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet kapsamında kaçak alkol ile kişilerin sağlığını tehlikeye sokacak şekilde gıda maddesi üretme ve marka hakkına tecavüzüne yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Erdek’te bir adrese operasyon yapıldı.

Etil alkolden kit kullanarak kaçak alkol ve piyasadan ucuz palmyağı, soya yağı gibi yağların içerisine gıda boyası ve zeytinyağı esansı katarak sahte gıda üreten şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik yapılan operasyon sonucu; 35 litre kaçak rakı, 45 litre etil alkol, 1 litre kaçak viski ve 230 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Olaya karışan bir şüpheli yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edileceği belirtildi. 

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