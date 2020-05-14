Kış sporlarının yanı sıra çeşitli sporlarda da Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri haline gelen Erciyes Dağı'na, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen kamp kurmak isteyen yerli ve yabancı profesyonel spor takımları tarafından rezervasyonlar yapılıyor.

Kış aylarında beyaz örtüyle kaplanan, doğası ve modern tesisleriyle yerli ve yabancı kayakseverlere hizmet sunan İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes, yaz aylarında da çeşitli spor dallarının kamp merkezi haline geldi.

Erciyes Master Planı kapsamında yapılan yatırımlarla uluslararası standartlarda kayak merkezi haline gelen Erciyes'e ilgi her geçen yıl çeşitli spor dallarında da artıyor.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, AA muhabirine, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Erciyes'e devasa bir yatırım yaptığını söyledi.

"Biz bu yatırımın bütün mevsimlerde Erciyes ve Kayseri için bir değer, bir gelir üretmesini hedefliyoruz." diyen Cıngı, bununla alakalı birçok farklı çalışma yaptıklarını aktardı.

Cıngı, Türkiye'de kayak sezonu bittikten sonra dağlarda adeta kapıya kilit vurulup gelecek senenin kışı beklendiğini vurgulayarak, "Biz bunun doğru bir uygulama olmadığını düşünüyoruz. Öncelikle spor, dağ yürüyüşleri, çadır kamp alanları ve yüksek irtifa kampları gibi çok farklı disiplinlerde yazın da dağların kullanılabileceğini iddia edip, bunu da defalarca ispat ettik. Farklı festivaller yapıyoruz. Bisiklet konusunda Erciyes'i Türkiye'nin yıldızı yapma gibi bir vizyonla yola çıktık ve ciddi başarılar elde ettik. Türkiye'nin sürekli kullanılabilen tek downhill, yani iniş parkuruna sahibiyiz. Burada Avrupa kupaları yaptık." diye konuştu.

Erciyes, kamp için 15'e yakın futbol takımını da ağırlayacak

Cıngı, futbol başta olmak üzere voleybol, basketbol, bisiklet gibi takımların kışın deniz seviyesinde yazın da yüksek irtifada kamp yaptıklarını ifade etti.

Erciyes'i yazın özellikle bu kamp merkezlerinden biri haline getirmek için çok gayret ettiklerini vurgulayan Cıngı, bunun alt yapısını hazırladıklarını bildirdi.

Cıngı, geçen yaz sezonunda 17 ülkeden 25 bisiklet takımını ağırladıklarını ve bu takımların da 20-25 kişilik ekiplerle kamp yaptığını aktardı.

Sporcuların dağda 3 haftadan fazla zaman geçirdiğini hatırlatan Cıngı, "Erciyes, bisiklet antrenmanları için biçilmiş kaftan. Hem fiyat hem Türkiye'nin geleneksel misafirperverliği ve konaklama kalitesi Erciyes'i tercih sebebi yapıyor." diye konuştu.

Futbol sahalarının kamplar için hazırlandığını anlatan Cıngı, 2 sahanın hizmete girdiğini belirtti.

Koronavirüsten birçok sektörün etkilendiğini aktaran Cıngı, şunları kaydetti:

"İnşallah bu yaz eğer koronavirüsten dolayı liglerin başlamasında, bitmesinde büyük bir sıkıntı yaşamazsak zannediyorum yerli ve yabancı 15'e yakın futbol takımını Erciyes'te kamp için misafir edeceğiz. Bunun yanında o bölgeye ilave futbol sahalarımız, basketbol sahamız, kapalı spor salonumuz, yüzme havuzumuz, spa merkezimiz gibi çok farklı unsurlarla döşenmiş bir yüksek irtifa kompleksi oluşturuyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda aşama aşama biz bu yatırımları bitirdikten sonra Erciyes bütün spor disiplinlerinde uluslararası, global bir marka haline gelecek. Bunun işaretlerini şimdiden görmemiz mümkün. Bu yaz en az 25 ülkeden 35-40 civarında bisiklet takımını Erciyes'te misafir ederiz diye ümit ediyoruz. Eğer koronavirüs hedeflendiği gibi tüm yazı işgal etmez, yazın başında etkisini azaltırsa bisiklet yarışlarını yaparız. Yazışmalar başladı. Onlar da yarış takvimine göre, yüksek irtifa kamplarının tarihlerini netleştirecekler. Bununla alakalı yazışmalarımız devam ediyor."