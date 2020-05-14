Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de maskeli soyguncu kuyumcudan altın çalarak kaçtı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Konak ilçesinde bir kuyumcudan silah zoruyla bir miktar altın çalan şüpheli olay yerinden kaçtı.
İzmir, Anafartalar Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanına giren zanlı, çalışanları silahla tehdit etti.
Soygun sırasında maske takan şüpheli, bir miktar altını alarak olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
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