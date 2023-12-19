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Güncel
AA 19.12.2023 18:18

Erçek Gölü'ndeki inci kefali bolluğu balıkçıları sevindirdi

Van'da alınan koruma önlemleri ve denetimler sayesinde Van Gölü'nün yanı sıra Erçek Gölü'nde de inci kefali popülasyonunun artması balıkçıları memnun etti.

Erçek Gölü'ndeki inci kefali bolluğu balıkçıları sevindirdi

Erçek Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Süleyman Salıçhan, Erçek Gölü'nde bereketli bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Balıkların bu yıl daha iri ve çok olduğunu belirten Salıçhan, "Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzle Erçek Gölü'nde çalışmalar yürütüyoruz. Sıkı denetim yapılıyor. Önceden balığın boyu 17-18 santimetreydi, şimdi 25-26 santimetreye kadar ulaştı. Göldeki balık miktarı da arttı. Bu durumdan memnunuz" dedi.

Kooperatif üyesi Zafer Gürbüz de gölün çevresinde sürekli denetimlerin yapıldığını dile getirerek, "Sabah erken saatlerde göle açılıyoruz. Ağlarımızı toplamayı bitirdiğimizde sahile geliyoruz. Avladığımız balıkları satış noktalarına götürüyoruz. Alınan önlemlerle balıklarımız daha da irileşti. Bereketli bir sezon geçiriyoruz" diye konuştu.

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