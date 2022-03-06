Edirne'nin Enez ilçesinde bazı zincir marketlerin sıvı yağ fiyatlarına zam yapması üzerine kaymakamlık koordinesinde harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Enez Belediyesi zabıta ekipleri eş zamanlı olarak üç zincir markette denetim yaptı.

Edirne'nin Enez ilçesinde bazı zincir marketlerin sıvı yağ fiyatlarına zam yapması üzerine kaymakamlık koordinesinde harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Enez Belediyesi zabıta ekipleri eş zamanlı olarak üç zincir markette denetim yaptı.

Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmalar nedeniyle `Türkiye'nin 1 aylık yağı kaldığı` yönünde çıkan haberlerin ardından vatandaşların marketlere akın etmesini fırsata çeviren bazı zincir marketler, yağ fiyatlarına 1 gün içinde zam yaptı.

Enez Kaymakamlığı koordinesinde harekete geçen ekipler, eş zamanlı olarak üç zincir markette denetim yaptı. Yapılan denetimlerde tarihi geçmiş ürünler, ürün reyonları, reyon ile kasa arasındaki fiyat tutarsızlıkları ve stoklamanın önüne geçmek için depolar kontrol edildi. İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı belirtildi. Ayrıca vatandaşların temel tüketim mallarına erişimini engelleyen fırsatçı yaklaşımın en ağır şekilde cezalandırılacağı belirtildi.