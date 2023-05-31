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Güncel
AA 31.05.2023 13:48

Emirdağ'da sağanak ve doludan etkilenen tarım arazilerinde çalışma başlatıldı

Afyonkarahisar Emirdağ'da sağanak ve doludan etkilenen arazilerde hasar tespit çalışması yapılıyor.

Emirdağ'da sağanak ve doludan etkilenen tarım arazilerinde çalışma başlatıldı
[Fotograf: AA]

İlçeye bağlı Gömü beldesi, Tabaklar ve Güneysaray köylerinde son günlerde etkili olan sağanak ve dolu yağışı, bazı ekili tarım arazilerine zarar verdi.

Bunun üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ekili arazilerde hasar tespit çalışması başlattı.

Ekipler, 5 gündür bölgede 520 dekarlık hububat, ayçiçeği, nohut ve mısır arazilerinde sağanak ve dolundan zarar gördüğünü tespit etti.

Ekiplerin dünkü sağanak ve sel baskınları sonrası bölgedeki hasar tespit çalışmasının devam ettiği bildirildi.

Güneysaray köyünden Kadir Han Çakır da bölgede son günlerde çok şiddetli sağanak yağışın etkili olduğunu ve ekili arazilerdeki mahsullerinin zarar gördüğünü ifade etti.

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