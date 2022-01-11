Organize Sanayi Bölgeleri’nde (OSB) Mesleki Eğitim Meslek programı uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Afyonkarahisar'da Emirdağ OSB’de Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu açıldı.

İrtibat bürolarının açılışı, Türkiye genelinde Afyonkarahisar dahil olmak üzere 255 noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla zoom üzerinden yapıldı. Açılışa Kaymakam Osman Bilici ile ilçe protokol üyeleri de katıldı.

Açılan Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu’yla OSB’lerde işgücü piyasasındaki arz-talep dengesini oluşturmak, mesleki ve teknik eğitim mezunlarının istihdam oranlarını artırmak ve işgücünün gerçek iş ortamlarında yetişmesinin sağlaması hedefleniyor.