25 Mayıs Afrika Günü'nü kutlayan Emine Erdoğan, "Bu özel gün, uzun yıllardır ivme kazanarak devam eden dostluğumuzu da kutladığımız bir gündür" dedi.

Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle sağlıktan, kültür işlerine kadar birçok alanda iş birliği olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, "Türkiye'nin 2005'te Afrika açılımı başlattığı günden beri, kıtada uzun bir sevgi rotası çizdik" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Afrika'nın bir bütün olarak, dünya sahnesinde hak ettiği yeri alması için katkı sunduğunu hatırlatarak, "Afrika'nın birlik ve beraberliğinin daim olmasını, parlayan yıldızının daima ışık saçmasını diliyorum" dedi.