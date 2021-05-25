Haber Giriş: 25 Mayıs 2021 Salı 17:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de serbest bırakıldıktan sonra yeniden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Düzce'de gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakılan hırsızlık zanlısı, yeniden hırsızlık yapınca tutuklandı.
Düzce'de alınan bilgiye göre, 18 Mayıs'ta 1 otomobil ve 4 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olarak gözaltına alınan F.M, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kentte, 24 Mayıs'ta yaşanan motosiklet hırsızlığına ilişkin yeniden gözaltına alınan F.M, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Hırsızlık
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