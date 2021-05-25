Düzce'de alınan bilgiye göre, 18 Mayıs'ta 1 otomobil ve 4 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olarak gözaltına alınan F.M, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kentte, 24 Mayıs'ta yaşanan motosiklet hırsızlığına ilişkin yeniden gözaltına alınan F.M, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.