Haber Giriş: 25 Mayıs 2021 Salı 17:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde yangın
[Fotoğraf: AA]
Beylikdüzü'ndeki Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde çıkan yangın kontrol altına alındı.
İstanbul'da alınan bilgiye göre, Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde istiflenmiş halde bulunan balık ağlarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına aldı.
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