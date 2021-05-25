Haber Giriş: 25 Mayıs 2021 Salı 17:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'da yabancı uyruklu kadın, beline sardığı uyuşturucuyla yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kütahya'da uyuşturucu sevkiyatı yapılan araçta bulunan 2 kadın gözaltına alındı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu naklinde kullanıldığı belirlenen aracı takibe aldı.
Kütahya-Eskişehir kara yolundaki polis noktasında durdurulan araçtaki yabancı uyruklu kadın F.K'nın üst aramasında, beline sarılmış paketler halinde 1 kilo 59 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Uyuşturucu kuryesi olduğu tahmin edilen şüpheli ile yanındaki kadın I.A, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
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