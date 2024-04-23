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Güncel
AA 23.04.2024 10:23

Emine Erdoğan: Çocuklarımızın gülen gözlerinde, istikbalimizin ışığı parıldar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, "Onların zekası, çalışkanlığı ve vatanseverliği ile Türkiye, daha da yüce zirvelere ulaşacaktır" dedi.

Emine Erdoğan: Çocuklarımızın gülen gözlerinde, istikbalimizin ışığı parıldar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ilişkin paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımızın gülen gözlerinde, istikbalimizin ışığı parıldar. Biliyoruz ki her biri, bu topraklarda yetişen cevherlerdir. Onların zekası, çalışkanlığı ve vatanseverliği ile Türkiye, daha da yüce zirvelere ulaşacaktır. Bilimi ve aklı rehber edinerek, barışın ve sevginin elçileri olacaklarına yürekten inandığım tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."

 

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