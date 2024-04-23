Aksaray'da hükümlülerin el emekleri sergilendi

Kentteki bir alış veriş merkezinde düzenlenen açılışa, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Gökhan Oflaz, Baro Başkanı Ferit Köse, Jandarma Komutanı Albay Mehmet Ali Bayer, Emniyet Müdürü Murat Kolcu ile Ceza İnfaz Kurumu yöneticileri ile davetliler katıldı.

Vali Kumbuzoğlu, sergi açılışında Milli Eğitim Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı arasında yapılan protokol gereğince Ceza İnfaz Kurumunun talebi doğrultusunda Halk Eğitim Merkezi tarafından görevlendirilen kurs öğretmenleri tarafından infaz kurumundaki hükümlülere çeşitli sanat dallarında kurslar verildiğini söyledi.

İnfaz kurumlarındaki hükümlülerin açılan kurslara katıldığını, kurslar sonunda hükümlülerin el emeği eserlerin Cumhuriyetin 100. Yılı kutlamaları kapsamında sergilendiğini kaydeden Vali Kumbuzoğlu, birbirinden güzel el sanatlarının çok güzel olduğunu belirtti.

Vali Kumbuzoğlu beraberindeki heyet ile sergilenen eserleri inceleyerek bilgi aldı.