Osmaniye'de düzensiz göçmen operasyonu

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri illegal göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Yapılan uygulama noktasında koltukları sökülmüş panelvan tarzı bir araç durduruldu. Aracın içerisinde yapılan incelemede, 9 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.



Göçmenleri batı illerine taşıyan araç sürücüsü olan Suriye uyruklu Fuaz H. göçmen kaçakçılığı suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Yakalanan 9 Suriye uyruklu düzensiz göçmen ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. Polis ekipleri olayda kullanılan bir araca el koydu.