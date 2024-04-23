Çankırı İl Sağlık Müdürü'nden 'MHRS' uyarısı

Çankırı İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, yaptığı yazılı açıklamada, MHRS randevusu alıp gelmeyenlerin 15 gün içinden yeniden randevu almalarının kısıtlandığını, son anda da olsa randevusunu iptal edenlerin kısıtlanmadığını belirtti.

Sarıkaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bakanlığımızca bir onay mekanizması oluşturularak atıl kapasiteyi kullanabilmek için 'randevuma geleceğim' onayı alınacak bir çalışma başlatıldığı Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca tarafından açıklanmıştır. Randevu sahiplerinin bu onayı randevudan önceki gün saat 23.59'a kadar vermesi gerekecek. Onaylanmamış randevular için yerine bir başkasına randevu verilebilecektir. Böylece son dakika iptalleri ile oluşan atıl kapasite verimli şekilde kullanılacaktır. Randevu alıp onay verdiği halde gelmeyenler için aynı branşta hiçbir hekime ve sağlık tesisine müracaat edilemeyecek. Aynı klinikten mükerrer randevu alınamayacak. Yakında devreye girecek yöntemle iki randevusunu aldığı halde ikinci kez randevusuna gelmeyenlerin randevu almasını 15 gün zaman dilimi için bütün branşlara randevuya kapalı hale getirilecektir. Bakanlığımızca, uygulama ilerledikçe ilave tedbirler alınmaya da devam edecektir."