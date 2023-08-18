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Güncel
AA 18.08.2023 17:50

Elon Musk, kendisini eleştiren ABD başkan aday adayının "umut vadettiğini" söyledi

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, kendisini hazirandaki Çin ziyareti hakkında eleştiren ABD başkanlık seçimleri aday adayı Vivek Ramaswamy'nin "umut vadeden bir aday" olduğunu ifade etti.

Elon Musk, kendisini eleştiren ABD başkan aday adayının "umut vadettiğini" söyledi

Musk, sahibi olduğu eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan, ABD 2024 başkanlık seçimlerine Cumhuriyetçi Parti'den aday adayı olan Ramaswamy hakkında paylaşım yaptı.

Ramaswamy'nin videolarını alıntılayan Musk, onun "umut vadeden bir aday" olduğunu ve "düşüncelerini açıkça ifade ettiğini" belirtti.

Ramaswamy'nin, haziranda Musk'ın Çin ziyareti için "endişe verici" yorumunu yapması dikkati çekmişti.

"Cumhuriyetçi Parti'nin dile getirilmeyen bir kuralını çiğniyorum ancak ben gördüğümü söylerim." diyen Ramaswamy, "Elon Musk'ın, Çin Dışişleri Bakanı ile bir araya gelerek ABD ile Komünist Çin'den 'yapışık ikizler' olarak bahsetmesi son derece endişe verici" ifadelerini kullanmıştı.

Ramaswamy ayrıca, "Ekimde Elon, Tayvan'ın 'yeniden birleşmesi' için beklenmedik bir çağrıda bulundu ve günler sonra Şangay'dan vergi indirimi aldı." yorumunda bulunmuş ve "Çin'in kendi gündemleri için önde gelen iş insanlarını kullanmasının ABD açısından risk teşkil ettiğini" söylemişti.

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