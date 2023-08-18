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Güncel
AA 18.08.2023 17:37

Kırgızistan, Issık Göl kıyısındaki 4 tesisi yeniden Özbekistan'a devrediyor

Kırgızistan, ülkenin kuzeyinde yer alan Issık Göl kıyısındaki 4 tesisin, 49 yıllığına Özbekistan'a devredilmesi konusunda bu ülkeyle anlaştı.

Kırgızistan, Issık Göl kıyısındaki 4 tesisi yeniden Özbekistan'a devrediyor

Kırgızistan Mülkiyet Yönetimi Devlet Ajansından yapılan yazılı açıklamada, Kırgızistan'ın ev sahipliğinde 16 Ağustos'ta yapılan Kırgızistan-Özbekistan Karma Ekonomik Konseyi (KEK) 10. Dönem Toplantısı'nda, kendilerine ait "Altın Kumlar", "Dilorom", "Rahat" ve inşaatı yarım kalmış "Buston" pansiyonlarının Özbekistan sermayeli anonim şirketlerine 49 yıllığına devredilmesi ve tesislerin yer aldığı arazilerin de kiraya verilmesi konusunda anlaştıkları duyuruldu.

Açıklamada, tesislerin devri karşılığında Özbek yatırımcıların pansiyonları üç veya dört yıldız düzeyine çıkarmaları ve tesislerdeki çalışanların yüzde 80'inin, Kırgızistan Cumhuriyeti vatandaşlarından oluşması konusunda anlaştıkları ifade edildi.

Devlete ait bu pansiyonların yenileme ve modernizasyon için büyük yatırımlar gerektirdiği vurgulandı.

Açıklamada Altın Kumlar Pansiyonu, Taşkent Mekanik Fabrikasına; Dilorom Pansiyonu, Asaka Bankasına; Rahat Pansiyonu, Özbekistan Dış Ekonomik Faaliyet Ulusal Bankasına; inşaatı yarım kalmış Buston Pansiyonu'nun ise Özbekistan Sanayi ve İnşaat Bankasına devredileceği belirtildi.

Devir anlaşması sosyal medyada tepki gördü

Issık Göl kıyısındaki turizm tesislerinin Özbekistan'a devri, sosyal medyada tepkiye yol açtı.

Bunun üzerine Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülkenin KABAR Haber Ajansına açıklama yaptı.

Caparov, 2016 yılına kadar Özbek tarafınca işletilen tesislere el konulduğu gerekçesiyle ABD'de başvurduğu Uluslararası Mahkemenin, Kırgızistan'ın aleyhine karar çıkardığını bildirdi.

Mahkeme kararının mayıs ayında çıktığını belirten Caparov, Kırgızistan'ın, Özbekistan tarafına 40 milyon dolar tazminat ödemesine hükmedildiğini aktardı.

Caparov, bu meblağı Özbek tarafına ödeme gücünde olmadıklarını, bu yüzden tesislerin devri konusunda Özbekistan ile anlaştıklarını ifade etti.

Turizm tesislerine, Kırgızistan hükümeti tarafından 2016 yılında el konulmasını "popülizm" olarak nitelendiren Caparov, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Arşiv belgelerinin incelenmesi ve bu tesislerin geleceği üzerine düşünülmesi gerekiyordu. Uluslararası bir mahkemede kaybetmeyeceğimizin garantileri olsaydı, o zaman uygun (hazineye alınması) olurdu".

Caparov, tesislere ilişkin de "O kadar harap durumdalar ki. Bu tesislerin modernizasyonuna önümüzdeki 15-20 yıl içinde yatırım yapamayız. Çünkü o kadar kritik açığımız var ki, onları düzeltene kadar pansiyonları düşünemeyiz" dedi.

Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in iktidarında Başbakan Temir Sariyev'in kararıyla eski Sovyetler Birliği döneminde Özbekistan tarafından kurulan bu tesisler Kırgızistan devletinin mülkiyetine alınmıştı.

Özbekistan tarafı, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından tesislerin kullanımına ilişkin anlaşmanın ihlal edildiğini gerekçe göstererek ABD'de uluslararası bir mahkemeye başvurmuştu.

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