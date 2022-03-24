Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 16:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elektrikli battaniyeden çıkan yangın hasara neden oldu
Erzincan'da bir evde, elektrikli battaniyeden çıkan yangın nedeniyle hasar oluştu.
İzzetpaşa Mahallesi 829 Sokak'taki Sebahattin Sağlam'a ait tek katlı bir evin yatak odasında, elektrikli battaniyeden kaynaklanan yangın çıktı.
Yangını kontrol altına alamayan Sağlam, durumu bildirdiği itfaiye ve polisten yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü.
Yangında, evin yatak odasında hasar meydana geldi.
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