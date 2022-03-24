Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 16:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bartın'da uyuşturucu kullanırken yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı
Bartın'da uyuşturucu kullanırken yakalandığı öne sürülen biri orman muhafaza memuru 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Apdipaşa beldesinde 2 şüpheliyi uyuşturucu kullanırken suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin aracında narkotik köpeği "Cesur" ile yapılan aramada, yaklaşık 7 gram kubar esrar ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat bulundu.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılık ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.
Etiketler: Bartın Uyuşturucu
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