Elektrikli araç şarj istasyonu "zes"in logosu yenilendi

Zorlu Enerji'den yapılan açıklamada, yeni nesil teknolojilerin hayata geçirilmesine ve sektörün dönüşümüne liderlik eden 'zes', yenilenen logosuyla marka imajını tazeliyor.

Logo tasarımı ve görsel dünyasında yaptığı değişiklikle 'zes', temiz bir geleceğin, elektrifikasyonun ve yenilenebilir enerji çözümlerinin simgesi olmayı hedefliyor.

Mavi ve yeşil renklerle buluşan yeni logo, aynı zamanda karbon nötr olma hedefi ile uyumlu bir geleceği temsil ediyor. Bu renkler, markanın çevreye karşı duyduğu sorumluluğu ve sürdürülebilir bir geleceğe olan taahhüdünü de simgeliyor.

Paydaşlarının markaya duyduğu güven ve samimiyetten esinlenerek, doğal ve sade bir yapıya kavuşturulan logo minimalist bir yaklaşımla küçük harflerle tasarlandı. Renkler arasındaki geçişle markaya genç ve dinamik bir vurgu yapılırken aynı zamanda gelecek nesillerin mirası olan dünyamızın sürdürülebilirliğine de dikkat çekilmek istendi.

Türkiye'nin dört bir yanına yayılan elektrikli araç şarj istasyonu ağı ile ülkemizde e-mobilitenin gelişimine destek olan 'zes', enerji verimliliği alanında da gerçekleştireceği tüm projelerini aynı marka çatısı altında toplama kararı aldı. Şirketin bu kararının arkasında, tek bir marka ile hizmet verdiği alanlarda liderlik yapma ve sürdürülebilirliğin öncüsü olma amacı yatıyor.

2024'te yeni logo ve kurumsal kimlik uygulamaları, başta şarj istasyonları olmak üzere paydaşlarla markanın buluştuğu her alanda uygulanmaya başlayacak.