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Güncel
AA 15.06.2024 16:51

Giresun'da bayramlaşma töreni düzenlendi

Giresun'da, bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Giresun'da bayramlaşma töreni düzenlendi

Kurban Bayramı dolayısıyla Valilikte düzenlenen törende, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Serdengeçti, Kurban Bayramı'nın bereket ve heyecanını hep birlikte yaşadıklarını belirterek, "Bu bayramda da karşılığını cenab-ı Hakk'tan bekleyerek bizlere bahşedilen nimetleri ihtiyaç sahipleriyle paylaşmaya, darda olan kardeşlerimize yardım elimizi uzatmaya özen gösterelim." dedi.

Program, dua edilmesinin ardından sona erdi.

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