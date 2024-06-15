Parçalı Bulutlu 25.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 15.06.2024 15:54

Edirne'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Edirne'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edirne'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde Suriye uyruklu 2 düzensiz göçmen olduğunu tespit eden ekipler, otomobildeki insan kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Araçta 50 bin avro ve 1155 lira ele geçirildi.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı şüphesi bulunan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Hakimlik T.P. ve M.C'yi "insan kaçakçılığı" suçundan tutukladı, K.O'yu adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

ETİKETLER
Edirne
Sıradaki Haber
Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:23
Tokat'ta otomobil ile minibüs çarpıştı: 18 yaralı
16:02
Kassam Tugayları: Refah'ta kurulan "karma pusuda" bazı İsrail askerleri öldü
16:23
İstanbul'da kaçan kurbanlık iki ilçe gezdi: O anlar kamerada
15:47
Bodrum'a son 3 günde 175 bin araç giriş yaptı
15:44
Ticaret Bakanlığı enflasyon düzeltmesine esas alınacak finansal tablolara açıklık getirdi
15:18
2 kentte denize girmek yasaklandı
Ankara'da arife günü şehitlik ziyareti
Ankara'da arife günü şehitlik ziyareti
FOTO FOKUS
İstanbul'da kaçan kurbanlık iki ilçe gezdi: O anlar kamerada
İstanbul'da kaçan kurbanlık iki ilçe gezdi: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ