Denizli'de meydana gelen kazda 6 kişi yaralandı

Kaza, Denizli'nin Çal ilçesi Şapçılar mahallesinde meydana geldi. Orhan Ö. idaresindeki aracı tali yoldan anayola bağlanacağı sırada İbrahim K. kontrolündeki otomobil ile çarpıştı. Çevredeki vatadandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

Kazada 1'i ağır, 3'ü çocuk olmak üzere 6 kişinin yaralandığı öğrenildi. İbrahim K.'nın sağlık durumun ciddiyetini koruyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.