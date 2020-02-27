İlk etapta Pınarbaşı Sultan Abdulhamit Han Parkı, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ve Ceyhan Parkı'na kedi evi yerleştiren belediye ekipleri, belirli periyotlarda evlerin bakımı ve temizliğini yapıyor.

Elbistan Hayvanları Koruma Derneği üyeleri ise kedi evlerine günlük yem bırakıyor.

Belediye ekipleri, vatandaşlardan, parklarda yaptıkları piknik sonrası artan yemekleri kedi evlerine bırakmalarını istedi.