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Güncel
AA 16.05.2024 23:11

Elazığ'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Elazığ'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Cahit Dalokay Caddesi Kekliktepe alt geçidinde, O.Ç. idaresindeki hafif ticari araç ile A.Ö'nün kullandığı ve A.C.G. yönetimindeki otomobillerin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Trafik kazasında, sürücü O.Ç. ile araçlarda bulunan E.K. ve C.A.Ü. yaralandı.

Elazığ'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafik kazası nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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