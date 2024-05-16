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Güncel
AA 16.05.2024 22:57

Malatya merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Malatya merkezli 8 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Malatya merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini "uzlaştırmacı avukat ve posta memuru" olarak tanıtarak 15 kişiyi icra dosyalarının olduğuna inandırıp dolandıran zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, 15 kişiden 11 milyon lira haksız kazanç elde eden şüphelilerin yakalanması için Malatya merkezli İzmir, Denizli, Antalya, Adana, Mersin, Gaziantep ve Diyarbakır'da operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 15 şüphelinin adreslerindeki aramada dijital materyallere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 15 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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