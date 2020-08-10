Elazığ'ın Sivrice ilçesinde alınan bilgiye göre, Gölbaşı Mahallesinde Yavuz Güzel'e ait bahçede bulunan çadırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin çevreye yayılması sonucu kısa sürede büyüyen yangına haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu söndürülen yangında, bahçedeki ceviz ve akasya ağaçları zarar gördü.