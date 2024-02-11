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Güncel
AA 11.02.2024 16:10

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilerin, ikametlerine yakın bir bölgede bulunan dere yatağı çevresinde, kulübe ve bir barakada uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Bölgede yapılan aramada, 7 parça halinde 168,43 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 9'u emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 1 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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