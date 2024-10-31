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Güncel
AA 31.10.2024 21:53

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Aramalarda, 207,01 gram esrar, 5,66 gram sentetik uyuşturucu, 6,81 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu nitelikte 5 hap, sentetik ecza ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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