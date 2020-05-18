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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Elazığ'da alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı, ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Kent merkezinde durumundan şüphelenilen 3 kişinin yapılan üst aramasında 2,5 gram toz esrar bulundu.
"Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan gözaltına alınan 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
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